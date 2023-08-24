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· Полина Модестова

Обойдется в 40 миллионов: в Казани выполнят ремонт крыши дома на Чехова

Ремонт крыши сгоревшего дома по улице Чехова в Казани обойдется в 40 млн
Обойдется в 40 миллионов: в Казани выполнят ремонт крыши дома на Чехова

Яна Лаушкина

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В новом сборнике документов и правовых актов появилось постановление, согласно которому Казань направит 40,6 миллионов рублей на проведение ремонтных работ крыши дома №8/2, расположенного на Чехова. Напомним, что пожар здесь произошел 14 июня 2023 года.

В документе говорится, что Финансовому управлению исполкома Казани увеличить ассигнования администрации Вахитовского и Приволжского районов исполкома Казани на сумму 40 631 690,96 рубля для предоставления субсидии организациям. Средства были взяты из резервного фонда исполкома Казани.

Ремонт крыши проведут с восстановлением герметичности кирпичных каналов дымоходов. Организацией займется администрация Приволжского и Вахитовского районов. Контроль возложили на главу администрации районов Альберта Салихова.

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