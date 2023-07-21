Обновляют даже соседние дома: появились эскизы нового сквера на Волкова в Казани

Власти Казани показали эскизы нового сквера на улице Волкова

Институтом развития города были опубликованы эскизы будущего сквера, который расположился бы на улице Волкова. Как следует из проекта, на площади в 1,5 тысячи квадратных метров появятся амфитеатр, дворик с кирпичной брандмауэрной стены, галереи. Установят здесь и качели, скамейки и теневые навесы. Многолетние деревья на территории будут сохранены.

Участок, на котором расположен сквер, граничит с двухэтажными многоквартирными домами №78 и №80. Они были возведены еще в XIX веке. Активисты «Том Сойер феста» сейчас занимаются их обновлением.