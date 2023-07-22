В поезде "Новый Уренгой — Казань" пассажир порвал свой паспорт с криком: "Облава!"

25-летний житель Новосибирской области устроил представление в поезде "Новый Уренгой-Казань". Сотрудник когалымской охраны решил отправиться в путешествие. Но в пути он вывел пассажиров из себя: мужчина орал матом, конфликтовал с попутчиками, а потом с воинственным воплем "Облава!" порвал собственный паспорт и выбросил его в окно.

Начальнику состава пришлось обратиться к транспортной полиции.

В Ноябрьске дебошира задержали. Стражи порядка сообщили, что пассажир был в неадекватном состоянии, вероятно, под наркотическими веществами. Если экспертиза это подтвердит, его ждет административный протокол за употребление запрещенных веществ.