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"Облава!": В поезде "Новый Уренгой — Казань" пассажир порвал свой паспорт

В поезде "Новый Уренгой — Казань" пассажир порвал свой паспорт с криком: "Облава!"
"Облава!": В поезде "Новый Уренгой — Казань" пассажир порвал свой паспорт

Фото: открытые источники

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25-летний житель Новосибирской области устроил представление в поезде "Новый Уренгой-Казань". Сотрудник когалымской охраны решил отправиться в путешествие. Но в пути он вывел пассажиров из себя: мужчина орал матом, конфликтовал с попутчиками, а потом с воинственным воплем "Облава!" порвал собственный паспорт и выбросил его в окно.

Начальнику состава пришлось обратиться к транспортной полиции.

В Ноябрьске дебошира задержали. Стражи порядка сообщили, что пассажир был в неадекватном состоянии, вероятно, под наркотическими веществами. Если экспертиза это подтвердит, его ждет административный протокол за употребление запрещенных веществ.

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