Обезопасят людей в ночное время: в Казани на 18 улицах появятся проекционные пешеходные переходы

На 18 участках улиц Казани появятся пешеходные переходы с проекторами

На сайте госзакупок появился тендер, из которого следует, что Казань закупает сорок уличных проекторов для проекционных пешеходных переходов, которые будут расположена на 18 участках города. Всего на эти цели будет направлено 7,9 миллионов рублей.

Один проект, в среднем, обойдется в 125 тысяч рублей. В общую сумму заложены также и расходы на установку оборудования.

Поставщик будет определен в скором времени, 5 сентября. Заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение «Автоматизированная система управления дорожным движением» Казани. В документе есть список адресов, на которых и расположатся пешеходные переходы.

Напомним, что проекционный пешеходный переход - это рисунок зебры, которые проецируется на асфальт в темное время суток. На нескольких перекрестках такие пешеходные переходы появились в сентябре 2022 года - они заработали в тестовом режиме.