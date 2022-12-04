"Обещали пустить по кругу": в Казани девушка оштрафована за фразу "Я люблю своего папу" и пожаловалась на полицейский беспредел
Фото: социальные сети
Суд оштрафовал жительницу Казани Светлану Потеряхину на 30 тысяч рублей за надпись на плакате по статье о "дискредитации" ВС РФ.
По сообщению правозащитников, 24 сентября девушка с плакатом вышла на акцию против мобилизации, пишет "Весьма".
Ее и других участниц задержали и двое суток продержали в отделении полиции.
По словам Потеряхиной, стражи порядка угрожали девушкам "залить перцем и пустить по кругу", если они не отдадут свои телефоны, которые в итоге забрали силой.
"При просьбе дать воды говорили: пейте из унитаза. Нам принесли передачку, ее не приняли, в результате этого одна из наших девочек упала в обморок от того, что не ела", — рассказала Потеряхина.