Ремонт объектов Казанского кремля обойдется в 367 миллионов рублей

В Казани на ремонт объектов Казанского кремля направят в 2023 году 367 миллионов рублей, сообщается в опубликованном на портале государственных закупок тендере.

В технической документации к тендеру говорится, что работы проведут на следующих объектах:

Губернаторский дворец и КПП;

прясло 6−7-й стены между Северо-Восточной башней и Тайницкой башней;

Пятигранная башня;

Спасо-Преображеский монастырь;

юнкерское училище;

Дворцовая церковь,

здание пересыльной тюрьмы;

церковь Николы Ратного Спасо-Преображенского монастыря;

Братский корпус;

Западный корпус;

Южный павильон.

Работы будут проводиться разноплановые - от внутренних отделочных работ до модернизации отопительной и вентиляционной систем. Планируется провести восстановительные работы, противоаварийный комплекс мер, установить систему хранения багажа. Особо отмечается реставрация старинного паркета.



Срок окончания работ - 1 декабря текущего года.