Ремонт объектов Казанского кремля обойдется в 367 миллионов рублей

Объекты Казанского кремля отремонтируют за 367 миллионов рублей
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В Казани на ремонт объектов Казанского кремля направят в 2023 году 367 миллионов рублей, сообщается в опубликованном на портале государственных закупок тендере.
В технической документации к тендеру говорится, что работы проведут на следующих объектах:
- Губернаторский дворец и КПП;
- прясло 6−7-й стены между Северо-Восточной башней и Тайницкой башней;
- Пятигранная башня;
- Спасо-Преображеский монастырь;
- юнкерское училище;
- Дворцовая церковь,
- здание пересыльной тюрьмы;
- церковь Николы Ратного Спасо-Преображенского монастыря;
- Братский корпус;
- Западный корпус;
- Южный павильон.
Работы будут проводиться разноплановые - от внутренних отделочных работ до модернизации отопительной и вентиляционной систем. Планируется провести восстановительные работы, противоаварийный комплекс мер, установить систему хранения багажа. Особо отмечается реставрация старинного паркета.