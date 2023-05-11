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Объекты Казанского кремля отремонтируют за 367 миллионов рублей

Ремонт объектов Казанского кремля обойдется в 367 миллионов рублей
Объекты Казанского кремля отремонтируют за 367 миллионов рублей

Фото: открытые источники

В Казани на ремонт объектов Казанского кремля направят в 2023 году 367 миллионов рублей, сообщается в опубликованном на портале государственных закупок тендере.
В технической документации к тендеру говорится, что работы проведут на следующих объектах:

  • Губернаторский дворец и КПП;
  • прясло 6−7-й стены между Северо-Восточной башней и Тайницкой башней;
  • Пятигранная башня;
  • Спасо-Преображеский монастырь;
  • юнкерское училище;
  • Дворцовая церковь,
  • здание пересыльной тюрьмы;
  • церковь Николы Ратного Спасо-Преображенского монастыря;
  • Братский корпус;
  • Западный корпус;
  • Южный павильон.

Работы будут проводиться разноплановые - от внутренних отделочных работ до модернизации отопительной и вентиляционной систем. Планируется провести восстановительные работы, противоаварийный комплекс мер, установить систему хранения багажа. Особо отмечается реставрация старинного паркета.

Срок окончания работ - 1 декабря текущего года.

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