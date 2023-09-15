Объединит больше двух тысяч человек: в Казани пройдет конференция по цифровым технологиям

В Казани пройдет крупнейшая в России и странах СНГ конференция по цифровым технологиям

В МВЦ «Казань-Экспо» пройдет крупнейшая в России и странах СНГ международная научно-практическая конференция «Цифровые технологии и право», которая объединит больше двух тысяч человек из 35 стран.

Масштабная конференция будет посвящена синергии цифровых технологий и права. Она обещает стать уникальной площадкой для диалога между учеными, представителями бизнеса и органов власти.

Организаторы конференции - Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова и Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи РТ. Конференция пройдет в рамках международного форума Kazan Digital Week – 2023, который пройдет с 20 по 22 сентября.