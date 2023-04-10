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"Объяснения трудно найти": мэр Казани Метшин потребовал объяснить "издевательства" над деревьями

Казанский мэр Ильсур Метшин потребовал, чтобы коммунальщики объяснили свои издевательства над деревьями в городе
"Объяснения трудно найти": мэр Казани Метшин потребовал объяснить "издевательства" над деревьями

Фото: kazanfirst.ru

Недоумевающие жители Казани все чаще стали обращаться в мэрию в вопросом - что значат "обкромсанные" кроны деревьев на городских улицах. В рамках делового понедельника 10 апреля на этот вопрос попытался ответить мэр Ильсур Метшин. Но тоже не нашел логического объяснения.

"Понятно, если там есть электропровода и сети освещения, но есть случаи, когда один ствол оставили. Объяснения трудно найти", — отметил Метшин.

По словам мэра, в Казани имеет свой "древесный инспектор", который уже заверил городские власти в том, что рабочие местами "перестарались". Теперь Метшин просит глав районов объяснить такое "издевательство".

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