«Нужна роскошь, а не палки!»: какой горожане хотят видеть новогоднюю Казань

Близится Новый год. Традиционно уже в ноябре Казань, да и другие российские города, начинают украшать к празднику. Повсеместно начинают возвышаться елки, появляется новогодняя иллюминация. При этом, за последние годы жители Казани неоднократно жаловались на подготовку города к Новому году, то столицу Татарстана украсили слишком помпезно, а то наоборот, слишком скромно.

Редакция Prokazan.ru решила поинтересоваться у жителей и гостей Казани, как они бы украсили город к Новому году.

- Украшают крупные города, и то не сильно. А вот я из глубинки, и у нас повесят три огонька, поставят облезлую ель и всё. Все должны быть довольны,- жалуется Людмила Ивановна, жительница Набережных Челнов.

И действительно, Новый год волшебный праздник, когда всё кругом должно пестрить и радовать глаз. Но получается так, что у людей такое настрое попросту отсутствует.

Ежегодно Казань украшается к Новому году. Хотя бы взять Кремлёвскую набережную или центральную улицу города Баумана.

Вот только красота и заканчивается в центре. А что делать тем, кто далёк от центральной части города?

- Город украшают, бесспорно, но хочется больше роскоши, а не палки светящиеся. На Баумана всё прекрасно, но дальше как ничего и нет. Как тут праздник-то, если из окон одни хрущёвки видать,- делится своим мнением прохожая.

По данным опроса, который провела наша редакция среди жителей Казани, большая часть недовольная городскими украшениями. Они хотят, чтобы на улицах звучали тематические песни, больше украшались остановки и метро.

Кроме того, среди опрошенных, были и те, кто хотят видеть ёлку на каждой станции метро.

Помимо этого было и предложение, чтобы вместо кондукторов и водителей общественного транспорта были Снегурочки и Дед Морозы.

Помимо этого жители города также хотят, что украшались все районы. Были и те, кто вообще усомнился в целесообразности новогоднего оформления города. Тут-то с людбми в корне не согласились в казанской мэрии. Как сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства Исполкома столицы РТ Игорь Саляхутдинов, совсем оставить казанцев без праздника нельзя.

В этом году, по его словам, в Казани не будут направлять бюджетные средства на закупку элементов новогоднего оформления. На улицах города установят прошлогодние иллюминации и украшения.

- В наш адрес поступает очень много вопросов о том, как будет украшен город в этом году. Мы решили, что не можем оставить казанцев без праздника, особенно его ждут дети. Новый год – это семейный праздник, который сближает людей», – сказал он.

Спикер добавил, что новогоднее оформление города важно и для представителей малого и среднего бизнеса.

- Это кафе, рестораны и такси. Туристический поток в Казань остается высоким. Мы поддерживаем экономику города и сделаем все соответствующие мероприятия, чтобы люди встретили Новый год как всегда. Все новогоднее оборудование будет установлено силами наших муниципальных предприятий. Оно хранится у них на складе. Сейчас его ремонтируют и приводят в порядок, – продолжил он.

Так, запланирован монтаж световых консолей на опорах освещения на Ленинской дамбе (90 штук), установка световых конструкций «2023» на площади Тысячелетия и на территории Старо-Татарской слободы, оформление опор по улицам Кремлевской и Лобачевского от парка «Черное озеро» до ул.Кремлевской (111 шт.) и др. На площади перед театром им.Г.Камала появятся световые композиции «Лилии» (8 шт.), 4,5 тысячи ламп и гирлянды протяженностью 867 м украсят мосты через протоку Булак, а на ул.Пушкина установят световые конструкции «Ели» и «Снежинки».

На улице Баумана установят 39 световых арок, на каждой из которых есть от 1 тыс. до 1,2 тыс. лампочек в зависимости от формы конструкции. Всего насчитывается 3 вида световых арок с более 42 тыс. лампочек по всей улице. А на основной световой инсталляции по ул.Баумана, возле площади Тукая, смонтируют более 10 тыс. лампочек разного цвета.

По словам Саляхутдинова, также украшения появятся в районе Танкового кольца и Оренбургского тракта, на улицах Парина, Н.Ершова, Гвардейской, Н.Назарбаева и проспекте Универсиады.