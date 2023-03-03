"Ну, держитесь, милки, ежели сможете!": две казанские пенсионерки "уделали" мошенников
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Две казанские пенсионерки едва не лишились почти 2 миллионов рублей. Но бабушки оказались боевыми, информационно подкованными, а потому смогли проучить злоумышленников.
Пожилой женщине на домашний телефон позвонила неизвестная, представилась внучкой и рассказала, что попала в ДТП и ей необходима материальная помощь.
Неизвестная сообщила пенсионерке, что сейчас с ней якобы свяжется следователь. Действительно, спустя время потерпевшей перезвонил мужчина и попросил подготовить 900 тысяч рублей для решения вопроса.
"Однако бдительная женщина не стала вести разговор и положила трубку. Она незамедлительно связалась с родственниками и убедилась в обратном", - сообщили нам в пресс-службе Управления МВД по Казани.
Еще одна 71-летняя жительница Вахитовского района проявила бдительность и не отдала мошенникам сбережения. Злоумышленники под аналогичным предлогом пытались выманить у нее 800 тысяч рублей.