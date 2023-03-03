Новости Казани
· Служба новостей

"Ну, держитесь, милки, ежели сможете!": две казанские пенсионерки "уделали" мошенников

В Казани две пенсионерки жестко "уделали" мошенников
"Ну, держитесь, милки, ежели сможете!": две казанские пенсионерки "уделали" мошенников

Фото: социальные сети

Две казанские пенсионерки едва не лишились почти 2 миллионов рублей. Но бабушки оказались боевыми, информационно подкованными, а потому смогли проучить злоумышленников.

Пожилой женщине на домашний телефон позвонила неизвестная, представилась внучкой и рассказала, что попала в ДТП и ей необходима материальная помощь.

Неизвестная сообщила пенсионерке, что сейчас с ней якобы свяжется следователь. Действительно, спустя время потерпевшей перезвонил мужчина и попросил подготовить 900 тысяч рублей для решения вопроса.

"Однако бдительная женщина не стала вести разговор и положила трубку. Она незамедлительно связалась с родственниками и убедилась в обратном", - сообщили нам в пресс-службе Управления МВД по Казани.

Еще одна 71-летняя жительница Вахитовского района проявила бдительность и не отдала мошенникам сбережения. Злоумышленники под аналогичным предлогом пытались выманить у нее 800 тысяч рублей.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

20 часов назад

В Казани сотрудники ГИБДД отлавливают на дорогах владельцев "блатных" номеров

Редакция помогает

день назад

Ночная Казань: гид по необычным барам и ресторанам города

санпединстанция от тараканов московская область

Новости мира

день назад

The Guardian: В Бахмуте страшная мясорубка, солдаты кричат от ужаса

Интересное

3 дня назад

Без первоначалки, без процентов или с кэшбеком: 3 способа для казанцев, как сэкономить на покупке жилья в 2023 году

ремонт фар от запотевания в москве в Москве

Новости России

8 часов назад

В Госдуме РФ призвали Путина закончить военную спецоперацию на Украине и объявить ей полноценную войну

Новости мира

день назад

Украинские солдаты в Артемовске приняли коллективное решение не подчиняться больше Зеленскому и устроили мятеж

Новости Казани

день назад

"Сам министр выглядит как шутка": Ксения Собчак жестко прошлась по главе Минпромторга Татарстана Олегу Коробченко

Новости России

19 часов назад

Сбежавшая от украинских диверсантов женщина-фельдшер в Брянской области рассказала о нападении

Новости Казани

5 часов назад

"Телевизор погаснет, радио замолчит": в Татарстане 6 и 9 марта временно остановится теле- и радиовещание
Новости Казани
2 часа назад

"Закрыл глаза на нарушения при строительстве": в Татарстане по подозрению в получении особо крупной взятки задержали чиновника Госстройнадзора РТ

"Закрыл глаза на нарушения при строительстве": в Татарстане по подозрению в получении особо крупной взятки задержали чиновника Госстройнадзора РТ

Новости России

час назад

Путин и все в Кремле восхитились героизмом 10-летнего мальчика, который был ранен при атаке террористов на Брянскую область

Редакция помогает

день назад

Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения

Новости России

час назад

"Это прерогатива президента": в Кремле ответили, будет ли вводиться военное положение на границе с Украиной

Новости России

2 часа назад

Мужчина заставил 10-летнего сына пригнать ему внедорожник от дома бывшей супруги
"Ну, держитесь, милки, ежели сможете!": две казанские пенсионерки "уделали" мошенников
Новости Казани
час назад

"Ну, держитесь, милки, ежели сможете!": две казанские пенсионерки "уделали" мошенников

Новости Казани

4 часа назад

Tele2 предлагает три месяца бесплатного домашнего интернета и интерактивного ТВ

Новости России

4 часа назад

Часть войск ВСУ получила официальный приказ немедленно оставить Артемовск

Новости мира

5 часов назад

Мать погибших детей, над которыми посмеялся Джо Байден, потребовала извинений от американского президента
Спортсменка из Казани Ксения Задворнова завоевала золотую медаль на чемпионате России по самбо
Новости Казани
час назад

Спортсменка из Казани Ксения Задворнова завоевала золотую медаль на чемпионате России по самбо