"Ну, держитесь, милки, ежели сможете!": две казанские пенсионерки "уделали" мошенников

В Казани две пенсионерки жестко "уделали" мошенников

Две казанские пенсионерки едва не лишились почти 2 миллионов рублей. Но бабушки оказались боевыми, информационно подкованными, а потому смогли проучить злоумышленников.

Пожилой женщине на домашний телефон позвонила неизвестная, представилась внучкой и рассказала, что попала в ДТП и ей необходима материальная помощь.

Неизвестная сообщила пенсионерке, что сейчас с ней якобы свяжется следователь. Действительно, спустя время потерпевшей перезвонил мужчина и попросил подготовить 900 тысяч рублей для решения вопроса.

"Однако бдительная женщина не стала вести разговор и положила трубку. Она незамедлительно связалась с родственниками и убедилась в обратном", - сообщили нам в пресс-службе Управления МВД по Казани.

Еще одна 71-летняя жительница Вахитовского района проявила бдительность и не отдала мошенникам сбережения. Злоумышленники под аналогичным предлогом пытались выманить у нее 800 тысяч рублей.