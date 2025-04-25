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Новый троллейбусный маршрут №11 запустят в Казани с 1 мая

С 1 мая 2025 года в Казани начнёт работу новый ...

МУП Метроэлектротранс

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С 1 мая 2025 года в Казани начнёт работу новый троллейбусный маршрут №11, который соединит Сквер имени Габдуллы Тукая и Танковое училище. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Маршрут будет проходить через важные остановки, включая Казанский зооботанический сад, Квартал Юстиции и Танковое училище. Интервал движения составит 17 минут. В случае увеличения пассажиропотока количество подвижного состава на линии будет увеличено.

Также с 1 мая троллейбусный маршрут №6 вернётся к прежней схеме движения. Он снова будет курсировать между Сквером им. Г. Тукая и улицей В. Кулагина.

Власти рассчитывают, что нововведения улучшат транспортную доступность и сделают передвижение по городу удобнее.

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