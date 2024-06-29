Новый скандал разгорелся в социальных сетях из-за фото на фоне Кул-Шарифа
Жесть Казани
Во время съёмок нового эпизода программы «Четыре свадьбы» телеканала «Пятница», участница сфотографировалась в открытом платье на фоне мечети Кул-Шариф.
Пользователи социальных сетей решительно осудили девушку. Они посчитали непристойными фотографии в платье с полупрозрачной тканью на фоне религиозного объекта.
Ранее казанцев уже не раз возмущали фотографии и видео блогеров в открытых нарядах или с развлекательным контентом, снятые на фоне Кул-Шарифа.
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