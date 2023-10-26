Новый подростковый клуб «Яратам» откроют в Казани

Этой зимой в Московском районе, на улице Короленко 11а, откроется новый подростковый клуб. Строительство клуба уже завершено на 83%.

В «Яратам», смогу заниматься порядка 800 юных жителей столицы Татарстана. На крыше молодежного клуба планируют разместить арт-объект в форме сердца и смайлика. А на первом этаже и втором этажах расположится многофункциональный зал, коворкинг-зоны, киберзал, помещение для занятий йогой и танцами. Также там будет кафе.