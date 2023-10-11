Новую форму получили 10%: юнармейские отряды Казани получили более 8 млн рублей

Благодаря поддержке Мэра Казани на юнармейские отряды потратили более 8 млн рублей

Благодаря поддержке главы Казани Ильсура Метшина на развитие движения городских юнармейских отрядов было выделено больше восьми миллионов рублей. На эти средства ребятам закупили специализированную экипировку: 560 летних и 120 зимних комплектов. Новую форму получили 10% от общего количества юнармейцев Казани.

Заместитель руководителя Исполкома Гузель Сагитова обратила внимание, что ребят активно привлекают на масштабные мероприятия, в том числе в других регионах, и они должны достойно представлять свой город. Форма же, с ее слов, сильно изнашивается и требует постоянной замены.

На XXV сессии Казгордумы также подняли вопрос готовности школ Казани в тому, что с 1 сентября 2024 года в них вернутся занятия по начальной военной подготовке. Гузель Сагитова заявила, что 10-классники уже сейчас выезжают на пятидневные учебные сборы, в чем поддержку оказывает Казанское танковое училище.