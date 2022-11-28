Новости с передовой: ВС РФ близки к окружению Артемовска и устроили ВСУ "мясорубку", в которой за сутки сгинули более 500 укровоинов

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия-24" об успехах в наступлении российских войск в окрестностях Артемовска.

"По Артемовску ситуация остается сложной, но однозначно наши подразделения, в частности подразделение Вагнера, они продвигаются вперед. Это уже не только озвученные населенные пункты, но есть успех еще и в окрестностях непосредственно самого Артемовска. Ситуация оперативного окружения достаточно близка", — сказал он.

Город Артемовск (Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки украинских войск в Донбассе. По информации Минобороны, за минувшие сутки ВСУ силами четырех ротных тактических групп пытались контратаковать на Артемовском направлении, чтобы остановить наступление российских войск, но были рассеяны.

"Свободная пресса" сообщила о том, что под Артемовском ВС РФ устроили ВСУ "мясорубку", общее число потерь укроармии тут за сутки составило около 500 человек.

