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"Новому парку аттракционов быть": в Казани власти приступили к проектированию нового парка развлечений

Власти Казани приступили к проектированию нового парка аттракционов
"Новому парку аттракционов быть": в Казани власти приступили к проектированию нового парка развлечений

Фото: klike.net

Власти Казани приступили к проектированию нового парка аттракционов, об этом заявил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

По его словам, новый парк, по которому начинаются изыскательные работы и проектирование, придет на замену известному парку "Кырлай". Разместить его планируется у парка Победы.

"Эта площадь парка будет в четыре раза больше, чем в бывшем "Кырлае". С точки зрения логистики, транспортной доступности для всех жителей будет очень комфортно. Ну и соседство с парком Победы - для наших детей будет патриотическое воспитание", - отметил Метшин.

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