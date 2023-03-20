"Новому парку аттракционов быть": в Казани власти приступили к проектированию нового парка развлечений
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Власти Казани приступили к проектированию нового парка аттракционов, об этом заявил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.
По его словам, новый парк, по которому начинаются изыскательные работы и проектирование, придет на замену известному парку "Кырлай". Разместить его планируется у парка Победы.
"Эта площадь парка будет в четыре раза больше, чем в бывшем "Кырлае". С точки зрения логистики, транспортной доступности для всех жителей будет очень комфортно. Ну и соседство с парком Победы - для наших детей будет патриотическое воспитание", - отметил Метшин.