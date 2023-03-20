"Новому парку аттракционов быть": в Казани власти приступили к проектированию нового парка развлечений

Власти Казани приступили к проектированию нового парка аттракционов

Власти Казани приступили к проектированию нового парка аттракционов, об этом заявил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

По его словам, новый парк, по которому начинаются изыскательные работы и проектирование, придет на замену известному парку "Кырлай". Разместить его планируется у парка Победы.