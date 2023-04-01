"Новая жизнь, новые правила": что нового приходит в жизнь жителей Татарстана с 1 апреля?

Сегодня, 1 апреля, вступают в силу новые законы и правила, которые будут напрямую касаться каждого жителя Татарстана. Многое изменится в финансовой части жизни татарстанцев. Итак, какие новшества начали работать уже сейчас:

Социальные пенсии проиндексированы

Они увеличены с 1 апреля на 3,3%. Это увеличение суммируется с индексацией соцпенсий в июне минувшего года на 10%. Таким образом, социальные пенсии сегодня стали выше на 13,3%. Получателям такой поддержки не нужно писать заявлений, повышение будет автоматическим.

Детские пособия станут выше

С 1 апреля те, кто растят детей в возрасте от 3 до 7 лет, могут подать заявление на перерасчет размера детских пособий. Если доход семьи ниже прожитого регионального уровня, семья может рассчитывать на увеличение пособия.

Цифровой рубль

С 1 апреля тринадцать крупных банков РФ начинают эксперимент во внедрению виртуального рубля. Сейчас татарстанцы смогут переводить его другим физлицам, оплачивать покупки. Но скоро будет возможность делать сбережения в цифровых рублях.

Инвалидность добровольцам можно установить по-новому

Добровольцы, принявшие участие в СВО, получившие ранение или увечье, могут получить инвалидность по упрощенной схеме. Речь в законе только о добровольцах.

Микрозаймы получить будет труднее

Центробанк РФ с 1 апреля требует от МФО проверки заемщиков по 10 параметрам - в том числе, паспорт - на подлинность, фото - на подлинность, также внимательно будут изучать кредитную историю и ряд других пунктов. Получить микрозайм будет сложнее, но это защитит от мошенничества, когда займы брали на чужих людей по недостоверным документам.

