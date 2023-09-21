Новая кандидатура будет рассмотрена: прокурор РТ уедет работать в Марий Эл
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Прокурор республики Татарстан Илдус Нафиков уедет работать в Марий Эл, сообщает телеграм-канал «Mash Iptash». На его место придет заместитель прокурора из Санкт-Петербурга.
В подтверждение данного факта телеграм-канал публикует распоряжение, согласно которому центральный аппарат возглавит нынешний зампрокурора культурной столицы Альберт Суяргулов вместе Нафикова. Кандидатура Суяргулова будет рассмотрена в ближайший понедельник на Совете Федерации в Москве.