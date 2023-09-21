Новая кандидатура будет рассмотрена: прокурор РТ уедет работать в Марий Эл

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков уедет работать в Марий Эл

Прокурор республики Татарстан Илдус Нафиков уедет работать в Марий Эл, сообщает телеграм-канал «Mash Iptash». На его место придет заместитель прокурора из Санкт-Петербурга.

В подтверждение данного факта телеграм-канал публикует распоряжение, согласно которому центральный аппарат возглавит нынешний зампрокурора культурной столицы Альберт Суяргулов вместе Нафикова. Кандидатура Суяргулова будет рассмотрена в ближайший понедельник на Совете Федерации в Москве.