Новости Казани
· Служба новостей

"Ночной велофест": стали известны даты его проведения в Казани и некоторые особенности в 2023 году

В Казани в 2023 году "Ночной велофест" состоится в июне
"Ночной велофест": стали известны даты его проведения в Казани и некоторые особенности в 2023 году

Фото: открытые источники

В Казани в 2023 году проведут "Ночной велофест" в июне, об этом проинформировала руководитель комитета по развитию туризма города Дарья Санникова.

По ее словам, маршрут в этом году решили продолжить по объектам Универсиады, в целом маршрут протянется на 16 километров.

Сейчас идет работа над внесением в маршрут корректировок, чтобы он был безопасным для всех участников.

В прошлом году в "Ночном велофесте" участие приняли более 3000 человек - казанцев и гостей города.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Доступа больше не будет: WhatsApp вводит новое правило для всех россиян с 24 апреля

Редакция помогает

день назад

15 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

эффективное уничтожение тараканов

Новости России

15 часов назад

Клещи сойдут с ума: смертельный аромат для кровопийц

Редакция помогает

3 дня назад

Гид по Казани: акции, скидки и необычные предложения города

ремонт эндоскопов в Санкт-Петербурге

Общество

день назад

"Не стоит покупать даже со скидкой": Росконтроль назвал марки кофе, которые оказались подделкой

Новости России

14 часов назад

Берите только ее, там точно есть мясо: специалисты Роскачества назвали лучшую тушенку

Новости России

4 часа назад

Выходные отменяются. Россиян ошарашили новым решением по майским праздникам

Новости России

10 часов назад

Проверьте баланс карты, там +10 000 тысяч: кому 25 апреля придет новое пособие от СФР

Общество

день назад

Обходите стороной в магазине: эта опасная вода есть в каждом маркете
Новости Казани
17 часов назад

Нет Икеи? Есть идея! Ирек Галямов рассказал, какое производство собираются развивать в Татарстане

Нет Икеи? Есть идея! Ирек Галямов рассказал, какое производство собираются развивать в Татарстане

Новости Казани

45 минут назад

Галустян + Татарские сказки: как бы выглядели образы Михаила Галустяна из нового проекта «Галустян +» в татарских сказках

Редакция помогает

день назад

6 идей, которые бы даже не пришли вам в голову: что нужно попробовать сделать в Казани этой весной

Новости Казани

час назад

Все выше и выше: Казани побит температурный рекорд 1975 года

Новости Казани

час назад

В Казани аквапарк Baryonix перенес свое открытие из-за затянувшихся подготовительных работ
В Татарстане простились с 28-летним Ниязом Сиразтдиновым, погибшим в зоне СВО на Украине
Новости Казани
час назад

В Татарстане простились с 28-летним Ниязом Сиразтдиновым, погибшим в зоне СВО на Украине

Новости России

3 часа назад

"Вылезет из гроба и будет есть!": православный священник объяснил, почему нельзя на Радоницу приносить на могилы родных еду и алкоголь

Новости России

3 часа назад

Кабмин одобрил смертную казнь: регионам могут разрешить усыплять беспризорных животных

Новости Казани

4 часа назад

В центре Казани из-за празднования Дня Победы будет ограничено движение: где и когда
На дачу, к озеру или на опушку леса: теперь казанцы могут бесплатно заказывать доставку еды загород
Интересное
4 дня назад

На дачу, к озеру или на опушку леса: теперь казанцы могут бесплатно заказывать доставку еды загород