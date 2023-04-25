В Казани в 2023 году "Ночной велофест" состоится в июне

В Казани в 2023 году проведут "Ночной велофест" в июне, об этом проинформировала руководитель комитета по развитию туризма города Дарья Санникова.

По ее словам, маршрут в этом году решили продолжить по объектам Универсиады, в целом маршрут протянется на 16 километров.

Сейчас идет работа над внесением в маршрут корректировок, чтобы он был безопасным для всех участников.

В прошлом году в "Ночном велофесте" участие приняли более 3000 человек - казанцев и гостей города.

