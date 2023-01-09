Никто никуда не полетел: фальшивый турагент из Казани обманула десятки клиентов, включая инвалидов

Несколько миллионов рублей клиентов "потеряла" фальшивый туроператор из Казани. Жертвам она так и заявила, что их деньги "потерялись". Средний чек ее услуг доходил до 200 тысяч рублей.

Мошенница теперь старательно скрывается от обманутых.

Люди хотели новогодние каникулы провести на солнышке, в теплых странах, но улететь не смогли. Обещанный отдых по привлекательным ценам оказался фикцией.

Как пишет "Пятый канал", агент Диана Фатяхова даже не забронировала рейсы.

Оказалось, что частный турагент Диана Фатяхова даже не забронировала билеты на рейс.

Всю работу с клиентами Диана Фатяхова вела через мессенджеры, за редким случаем приглашала к себе в "офис" — домой на кухню. Деньги принимала наличными или переводом на карту своего гражданского мужа. Люди каждый день приходят в надежде на то, что им откроют дверь, но успехов нет.

Теперь ее деятельность предстоит проверить сотрудникам полиции, к которым уже обратились десятки несостоявшихся туристов.