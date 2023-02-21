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Никто не предложил помощь: бездомный из Казани без ног полз по снегу из отдела полиции в Перми

В Перми безногий бездомный из Казани на руках полз по снегу из отдела полиции
Никто не предложил помощь: бездомный из Казани без ног полз по снегу из отдела полиции в Перми

Фото: rifey.ru

В Перми один из местных жителей заметил мужчину, который на четвереньках передвигался по тротуару. Оказалось, что уроженец Казани - бездомный - таким способом возвращался из отдела полиции, поскольку стоп у него нет.

"Я спросил, почему его не доставили до дома или до больницы, на что он ответил, что просил об этом сотрудников, но ему отказали, сказав что все заняты. Вряд ли наши органы правопорядка призваны выкидывать на улицу инвалидов, ведь ползя вот так, опираясь на руки, рисковал отморозить ещё и кисти", - заметил очевидец в социальной сети.

Ситуацию позже прокомментировали в полиции. Там заявили, что мужчину к зданию отдела Кировского района Перми доставили прохожие. Он - уроженец Казани. У нет постоянного места жительства и регистрации. Полицейские попытались пристроить казанцы в центр соцадаптации, но там не оказалось свободных мест.

Медики скорой заявили, что оснований для госпитализации нет. Полицейские накормили бездомного и напоили чаем. А потом просто отпустили.

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