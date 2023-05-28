Никогда такого не делал: выяснилось, кто разбил фонари на казанском бульваре "Фестивальный"
Фото: trt-tv.ru
В Казани вандал разбил фонари и стенд на бульваре "Фестивальный". Вскоре подозреваемый был задержан: им оказался 34-летний мужчина, ранее не имевший проблем с законом, передает прокуратура региона.
Он признался, что на момент инцидента был сильно пьян. Нанесенный ущерб ранее несудимый и не привлекавшийся к административной ответственности казанец обязался выплатить.
Однако возбуждения уголовного дела избежать не удалось. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.