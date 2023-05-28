В Казани задержали вандала, разбившего фонари на бульваре "Фестивальный"

В Казани вандал разбил фонари и стенд на бульваре "Фестивальный". Вскоре подозреваемый был задержан: им оказался 34-летний мужчина, ранее не имевший проблем с законом, передает прокуратура региона.

Он признался, что на момент инцидента был сильно пьян. Нанесенный ущерб ранее несудимый и не привлекавшийся к административной ответственности казанец обязался выплатить.

Однако возбуждения уголовного дела избежать не удалось. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.