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· Регина Шигабетдинова

Никогда такого не делал: выяснилось, кто разбил фонари на казанском бульваре "Фестивальный"

В Казани задержали вандала, разбившего фонари на бульваре "Фестивальный"
Никогда такого не делал: выяснилось, кто разбил фонари на казанском бульваре "Фестивальный"

Фото: trt-tv.ru

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В Казани вандал разбил фонари и стенд на бульваре "Фестивальный". Вскоре подозреваемый был задержан: им оказался 34-летний мужчина, ранее не имевший проблем с законом, передает прокуратура региона.

Он признался, что на момент инцидента был сильно пьян. Нанесенный ущерб ранее несудимый и не привлекавшийся к административной ответственности казанец обязался выплатить.

Однако возбуждения уголовного дела избежать не удалось. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.

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