"Никаких соцсетей": психолог из Татарстана дала ценный совет женам мобилизованных
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Психолог из Казани Альбина Салимгараева открыла групповые консультации для женщин, которые в той или иной степени переживают как личную драму происходящие на Донбассе и Украине события.
Она рекомендовала супругам мобилизованных мужчин искать смысл жизни в самой жизни.
"В первую очередь больше общаться вживую, а не погружаться в соцсети, где все подается в более обостренной, угнетенной форме", – советует эксперт.