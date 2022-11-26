"Никаких соцсетей": психолог из Татарстана дала ценный совет женам мобилизованных

Психолог из Казани Альбина Салимгараева открыла групповые консультации для женщин, которые в той или иной степени переживают как личную драму происходящие на Донбассе и Украине события.

Она рекомендовала супругам мобилизованных мужчин искать смысл жизни в самой жизни.