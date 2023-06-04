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"Ничего своего нет": Галявиев не смог оплатить услуги адвоката - тот попросил их из федерального бюджета

Услуги адвоката Ильназа Галявиева будут оплачены из средств федеральной казны
"Ничего своего нет": Галявиев не смог оплатить услуги адвоката - тот попросил их из федерального бюджета

Фото: ria.ru

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Верховный суд РТ рассмотрел заявление о процессуальных издержках по делу Ильназа Галявиева. Свои услуги его адвокат Руслан Нуриахметов оценил в 210 тысяч 184 рубля. В стоимость вошли, в частности, 24 дня изучения уголовного дела, 51 день участия в судах, 11 дней ознакомления с протоколом судебных заседаний, а также 7 дней посещения подсудимого в СИЗО.

По словам Галявиева, указанную сумму предоставить он не может, ведь «ничего своего у него нет и надо покрывать иски». С таким положением адвокат согласился, затем попросил взыскать эту сумму из средств федерального бюджета.

Суд решил взыскать с Галявиева 200 тысяч рублей. Процедуру проведут по следующей схеме: денежные средства адвокат получит из федерального бюджета через Минюст, после этого государство будет взыскивать долги с самого осужденного.

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