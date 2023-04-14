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"Ни воды, ни еды, ничего": грузинский ЛГБТ-блогер жалуется на условия в центре временного содержания иностранцев в Татарстане

Грузинский ЛГБТ-блогер пожаловался на "чудовищные" условия в центре временного содержания в Татарстане
"Ни воды, ни еды, ничего": грузинский ЛГБТ-блогер жалуется на условия в центре временного содержания иностранцев в Татарстане

Фото: соцсети

Грузинский ЛГБТ-блогер Гера Гогишвили, которого с китайским товарищем задержали по статье и запрещенной в РФ ЛГБТ-пропаганде, пожаловался, что его китайский друг Сюй Хаоян, помещенный в центр временного содержания иностранцев в Челнах, оказался в чудовищных условиях.

Как пишет Сhelny-biz.ru, свои жалобы Гера разметил в телеграм-канале, которые ранее они вели с китайским другом.

"Ни воды, ни еды, ничего. Воду дают грязную какую-то. Также ему сообщили, что его будут содержать минимум 10 дней, потом депортируют или он может купить билет и депортироваться сам", – рассказал Гера.

В местном УМВД утверждают, что условия в центре вполне приличные, а китайский "гость" и вовсе пребывает один в трехместной комнате.

Белье меняют, душ имеется, вода есть, еду приносят трижды в день в одноразовой посуде.

Как только судебное решение вступит в силу, отметили в УМВД, китайский блоер будет выдворен за пределы РФ.
Такое решение принял Вахитовский суд Казани, а потом с ним полностью согласился и Верховный суд РТ.

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