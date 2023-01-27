Ни любви, ни тоски, ни жалости: подростки в Казани жестоко до смерти избили кота и сняли все на видео

В Казани подростки забили до смерти кота. Весь жестокий процесс истязаний палками и бутылками они сняли на видео. Ролик попал к зоозащитникам, а они решили обнародовать факт, чтобы добиться для "нелюдей" наказания, пишет "Татарстан-24".

На жутких кадрах видно, как питомца избивают разными подручными предметами. Кот пытается спрятаться от своих мучителей, но они находят его. Скорее всего, молодые люди находились в состоянии опьянения.