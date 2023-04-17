Раиса Татарстана Рустама Минниханова не пустили в Молдову как лицо "нежелательное"

Раис Татарстана Рустам Минниханов не смог принять участия в первом Международном конгрессе народной дипломатии "Дружба народов-2023" в Комрате. Его не пустили в Молдову, пишет Gagauznews. По словам Минниханова, программа была намечена большая и интересная.

"К сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить эту страну. Поэтому, к сожалению, мы не сможем принять участие в конгрессе", - отметил Минниханов.

Минниханов и руководитель "Холдинговой компании "Ак Барс" Иван Егоров не смогли, как было намечено, попасть на Конгресс. ТАСС сообщает, что Минниханову по сути не дали даже покинуть самолет, сразу вручив документ с отказом во въезде.

