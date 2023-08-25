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· Полина Модестова

Невосполнимая утрата: из жизни ушел один из врачей Казани

В Казани главврач поликлиники №21 Рустем Гайфуллин умер в возрасте 56 лет
Невосполнимая утрата: из жизни ушел один из врачей Казани

pixabay

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Главный врач городской поликлиники №21, экс-главврач РКБ Рустем Гайфуллин ушел из жизни прошлой ночью в возрасте 56 лет, сообщает «БИЗНЕС Online».

Информация о смерти Гайфуллина была подтверждена пресс-службой министерства здравоохранения Татарстана. Пока что неизвестно, что стало причиной его смерти. Время и место прощания будет озвучено позже.

Рустем Гайфуллин родился 6 сентября 1966 года в Казани и окончил Казанский медицинский институт по специальности «лечебное дело». С 2018 года работал главным врачом 21-й поликлиники.

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