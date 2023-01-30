Неужели, НЛО? Самолет, следовавший в Казань, встретил в небе странные огни

Необычные небесные огни заметили в небе над Петербургом экипажи сразу двуз российский самолетов. Об увиденном просигнализировали экипажи бортов авиакомпаний "Ювт Аэро" ("Мурманск — Казань") и "Россия" ("Санкт-Петербург — Нижневартовск").

"Самолет авиарейса UVT648 "Мурманск — Казань" компании "Ювт Аэро" при выполнении полета сообщил, что наблюдает мерцающие огни на один час от себя и удалении примерно 200 миль", — сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Этим же вечером огни увидели на борту самолёта "Санкт-Петербург (Пулково) — Нижневартовск" авиакомпании "Россия". Команда рейса SDM6111 подтвердила наличие огней.

Отмечается, что пилоты бортов отворот от расчётного курса не запрашивали, сигнал "Режим" не объявлялся.

А вот позже оперативным дежурным 45 армии ВВС и ПВО объявлен сигнал "Режим", в районе точки GOSUM. Остается только догадываться, что увидели в небесном пространстве пилоты.