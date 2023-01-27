"Неугодные персоны, опасные": США ввели личные санкции против главы Татарстана Рустама Минниханова и его супруги

Соединенные Штаты Америки обновили санкционные списки, включив в них персонально главу Татарстана Рустама Минниханова и его супругу Гульсину. Перечень опубликован на официальном сайте Минфина США.

Также под американскими санкциями оказалось ООО "Лучано" (Luciano), гостинично-оздоровительный комплекс в Казани, принадлежащий Гульсине Миннихановой.

В санкционный список США также включили вице-премьера, главу минпромторга Дениса Мантурова, директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадия Гостева, главу концерна "Калашников" Алана Лушникова и ряд региональных чиновников.

Россия является лидером среди стран мира по числу введенных против нее санкций. По данным Castellum.ai, против нее сейчас действует свыше 13,5 тыс. санкций.

