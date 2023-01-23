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Нетипичный зимний "сюрприз": синоптики рассказали о странном для зимы погодном явлении, которое придет в Татарстан 24 января

Нетипичный зимний "сюрприз": синоптики рассказали о странном для зимы погодном явлении, которое придет в Татарстан 24 января

Фото: photocentra.ru

Республиканский Гидрометцентр предупредил жителей Татарстана о том, что 24 января, во вторник, в регионе будет умеренно-морозно, существенных осадков не ожидается, но утром и в ночное время возможно довольно редкое для зимы явление - туман. А потому водителей и пешеходов просят быть более внимательными.

Ночью будет минус 15−20 градусов, при прояснениях до 25 градусов мороза. Днем — не теплее минус 7−12 градусов.

В среду, 25 января, также без существенных осадков, в ночные часы минус 12−17 градусов, при прояснениях — до минус 22. Днем прогнозируют минус 5−10 градусов.

В четверг, 26 января, ночью осадки маловероятны, а днем из-за близости атмосферного фронта пройдет небольшой снег. Температурный фон немного повысится: ночью ожидается минус 8−13, при прояснениях до минус 17 градусов, днем — минус 2−7 градусов.

По предварительному прогнозу, в пятницу и субботу, 27−28 января, в республике местами пройдет небольшой снег. Погода останется умеренно-морозной: ночами минус 11−16 градусов, в дневные часы — от минус 5 до минус 10 градусов.

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