В Татарстане "Водоканал" категорически отрицает, что загрязнял реку Волгу

"Водоканал" в Зеленодольске объявил, что не сливает в реку Волгу никакие неочищенные стоковые воды, об этом пишет "БО" со ссылкой на руководителя АО "ЗВКС" Рената Залялова.

Ранее руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова назвала компании из Татарстана, которые наносят самый большой экологический ущерб Волге. Среди них оказалось и "ЗВКС".

В начале апреля пройдет судебное заседание по этому делу. Эксперты Росприроднадзра подсчитали, что ущерб составил около 33 миллионов рублей.

Руководитель компании считает, что было бы не слишком корректно говорить о каком-либо сливе стоков. Очистные Зеленодольска были сооружены в в 1984 году, и система изначально была другой, не рассчитанной на такое количество слива стиральных средств, моющих жидкостей, как сливают сейчас.