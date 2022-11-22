"Нет разницы – мобилизованные, добровольцы или военнослужащие": Какую поддержку от города получат казанцы, отправившиеся в зону СВО

Городские меры поддержки семей мобилизованных казанцев распространили на семьи добровольцев и других военнослужащих, участвующих в специальной операции. Об этом сегодня на деловом понедельнике в Исполкоме заявил мэр города Ильсур Метшин.

«Для нас нет разницы – мобилизованные, добровольцы или военнослужащие других подразделений. Все будут объединены в одну программу городских мер поддержки», – сказал градоначальник. «Я прошу оперативно реагировать на появление новых семей, ежедневно их список должен актуализироваться. Все должны быть охвачены льготами, о которых мы заявили», – подчеркнул Ильсур Метшин.

Градоначальник напомнил, что дети семей участников специальной военной операции будут бесплатно обедать в школах, посещать детские сады и питаться в них, ездить в общественном транспорте, пользоваться услугами учреждений культуры и спорта.

Администрации районов Казани продолжают оказывать адресную помощь нуждающимся. «Мы остаемся с семьями мобилизованных на ежедневной связи. Районные администрации в ручном режиме помогают каждой конкретной семье по разным вопросам – от бытовых до финансовых. Объем работы увеличивается, но мы будем полностью ее выполнять. Это наш долг», – отметил Метшин.

В качестве поддержки семей был принят перечень льгот. В муниципальных школах дети мобилизованных будут обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием с 10 октября и до конца текущего учебного года. Для них стал бесплатным проезд в общественном транспорте, посещение муниципальных, республиканских и государственных музеев и театров, зоопарка, кинотеатров во дворцах культуры, концертов в государственных концертных залах и филармонии. Дети мобилизованных могут без взимания платы пользоваться и муниципальными бассейнами, легкоатлетическими манежами и тренажерными залами. С 1 ноября семьи мобилизованных будут освобождены от абонентской платы и платы за питание в муниципальных детских садах. Для подтверждения льгот в районных администрациях с 8 октября выдаются карты «Батыр».

Как получить льготы?

Карта «Батыр»

С 8 октября в районных администрациях Казани семьям мобилизованных выдают пластиковые карты «Батыр» для подтверждения льгот для детей. Для ее получения родителям необходимо с паспортом, свидетельством о рождении ребенка обратиться в администрацию района по месту прописки, где для ребенка будет выдана пластиковая карта с серийным номером:

Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов (ул.Волгоградская, 32), тел.: +7(843)223-22-33

Администрация Вахитовского и Приволжского районов (ул.Ипподромная, 14), тел.: +7(843)223-21-11, +7(843)223-21-92

Администрация Кировского и Московского районов (ул.Восстания, 82), тел.: +7(843)223-29-99

Администрация Советского района (ул.Шуртыгина, 1), тел.: +7(843)223-20-00.

Бесплатное питание в школах

Для получения льготы родителю необходимо обратиться с письменным заявлением на имя директора в образовательное учреждение, где учится ребенок, и справкой о мобилизации из военкомата (при наличии).

Бесплатное посещение детских садов и питание в них

Для получения льготы родителям нужно обратиться с письменным заявлением на имя заведующего детсадом со справкой о мобилизации из военкомата (при наличии). Льгота начнет действовать 1 ноября.

Бесплатный проезд

Дети мобилизованных жителей Казани могут бесплатно пользоваться общественным транспортом с помощью транспортной карты. Льгота распространяется на детей в возрасте от 8 до 18 лет включительно (для детей до 7 лет проезд был бесплатным и ранее).

Чтобы получить электронный проездной билет, необходимо обратиться в общеобразовательное учреждение и подать заявление. Электронный проездной билет предоставляется на основании документов, подтверждающих родство с гражданами Российской Федерации, мобилизованными в Вооруженные Силы, по заявлению родителей или законных представителей.

Транспортные карты выдаются общеобразовательными учреждениями. Льгота на бесплатный проезд не распространяется на междугородние автобусные маршруты.

Кружки и секции в подростковых клубах

Объединение подростковых клубов «Подросток» ведет бесплатный дополнительный набор в кружки и секции по телефонам: +7(800)707-95-47, +7(843)293-80-27. Казанский молодежный центр им.А.Гайдара предоставляет возможность заниматься в кружках, студиях по различным творческим направлениям.

Организована рассылка сообщений о мероприятиях, которые проводятся в молодежном центре, с приглашением поучаствовать. Запись в кружки будет производиться на ресепшене в специально обозначенном журнале и в группе «Вконтакте» с названием обсуждения «Штаб Батыр».

Бесплатные путевки в муниципальные лагеря

Для семей мобилизованных казанцев предоставят бесплатные путевки в муниципальные лагеря, где во время осенних каникул организуют смены для детей от 7 до 17 лет. Желающие могут зайти на сайт центра «Ял» и заполнить заявку.

Ребенок отправится в лагерь после проверки данных. Подробную информацию об условиях отдыха можно узнать по адресу: ул.25 Октября, 13/6 и по телефонам: +7(843)590-24-82, +7(843)297-36-02.

Республиканские льготы

В Татарстане установили дополнительные меры поддержки семей мобилизованных жителей республики. Семьям с новорожденными детьми, которые проживают в Татарстане на постоянной основе, предоставляются подарочные комплекты детских принадлежностей без учета среднедушевого дохода семьи.

Пенсионеры смогут воспользоваться первоочередным правом при обеспечении путевками на санаторно-курортное лечение. Также пожилые жители республики и инвалиды I и II групп могут бесплатно получать социальные услуги на дому.

Членам семьи мобилизованного предоставляется преимущественное право при приеме на социальное обслуживание в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, а также для граждан с психическими расстройствами, в реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями.

Дети-инвалиды имеют преимущественное право при приеме на социальное обслуживание в реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями. Студенты-очники, обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена в государственных профессиональных образовательных организациях РТ, могут рассчитывать на бесплатное одноразовое горячее питание, а ученики 1-11 классов – на двухразовое.

Семьи с детьми от 7 до 17 лет включительно имеют первоочередное право при обеспечении путевками в организации отдыха. В случае невозможности предоставления подходящей работы член семьи может быть признан безработным не позднее 3 дней со дня подачи им заявления о предоставлении государственной услуги по содействию в трудоустройстве.

Рассмотрение бизнес-планов членов семей, признанных в установленном порядке безработными, на заседаниях экспертных советов ведется в преимущественном порядке.

Кроме того, работодателям рекомендуется устанавливать мобилизованным работникам дополнительные социальные гарантии в виде единовременных выплат, а также предусмотреть меры поддержки членам их семей.

Мобилизованным, добровольцам и жителям Татарстана, проходящим службу по контракту, предоставлена отсрочка по платежам за аренду имущества, составляющего государственную казну республики. Отсрочка предоставляется на срок мобилизации и дополнительно 90 дней.

Кроме того, срок могут продлить, если военнослужащий будет находиться на лечении в больнице или другом стационаре. Помимо отсрочки военнослужащим предоставили возможность расторгнуть договор аренды без штрафных санкций.