"Нет проблем? Я посмотрел на настроения людей!": Владимир Путин и Рустам Минниханов поспорили из-за ситуации со строительством дорог в Татарстане

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, в рамках которого одной из наиболее острых тем стала тема дорожного строительства.

Путин отметил, что ему известны "настроения людей" на этот счет, в свою очередь Минниханов заверил, что проблем в этой сфере нет, а замечания людей объяснил высокими требованиями к работе властей.

"Одна из проблем республики, да?" — уточнил президент, на что глава региона ответил, что "никаких проблем" нет. "Нет? Я посмотрел на настроения людей", — не согласился с Миннихановым Путин. "Люди правильно от нас ждут: если сделал, значит, не все еще сделано, надо еще лучше работать", — пояснил Минниханов.

В частности, он рассказал о строительстве магистрали М-12, мостов через Волгу и через Каму, а также строительстве дороги в Альметьевск. По словам Минниханова, работы идут строго по плану, контролируются вице-премьером Марато Хуснуллиным.