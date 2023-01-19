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"Нет и не будет": из аптек Казани пропали популярные медикаменты для детей и антибиотики

"Нет и не будет": из аптек Казани пропали популярные медикаменты для детей и антибиотики

Фото: социальные сети

В Казани жители столкнулись с дефицитом импортных и отечественных медикаментов. Из продажи в аптеках исчезли "Нурофен", популярные антибиотики "Сумамед" и "Амоксиклав" вместе с аналогами, нет специфических лекарств для онкобольных, эпилептиков и страдающих болезнью Паркинсона, пишет "Вечерняя Казань".

В Росздравнадзоре называют перебои временными, местный надзорный орган вообще не комментирует ситуацию, а в аптеках фармацевты уже даже не обнадеживают, что лекарства скоро появятся.

Одной из причин стали антироссийские санкции - прапараты импортные. Но есть и другие причины.

"Сейчас сезон гриппа и ОРВИ и жаропонижающие, противовоспалительные препараты пользуются повышенным спросом, многие заранее закупались ими, зная, что могут заболеть. Но у импортных препаратов много отечественных аналогов, тот же сироп "Нурофен" можно заменить обычным парацетамолом", - считает педиатр с 20-летним стажем из детской поликлиники № 6 Луиза Акагова.

Отечественные лекарства - идея отличная, но их производство, к сожалению, во многом зависит от импортного сырья.
В Росздравнадзоре проблему признают.

"В настоящее время могут происходить временные задержки с доставкой необходимого количества препаратов в аптеки, связанные с логистическими проблемами поставщиков и производителей. При этом дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптечные организации", - отметили в ведомстве.

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