Жители Татарстана могут записаться на контрактную службу в армию через "Госуслуги"

На портале государственных услуг появилась функция записи на контрактную службу в ВС РФ. Об этом сообщил глава пункта отбора на службу по контракту в Казани Евгений Токмаков.

Подать заявление на портале могут россияне в возрасте от 18 до 60 лет, даже не имеющие образования, не проходившие ранее срочной службы. Контракт можно заключить онлайн.

В 2022 году службу по контракту в российской армии выбрали более 2000 жителей республики.

На данный момент подано уже более 1000 заявлений на службу по контракту.