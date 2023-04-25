Жители Татарстана могут записаться на контрактную службу в армию через "Госуслуги"

Несколько кликов - и ты с автоматом на передовой: татарстанцам рассказали о новом способе попасть в армию на контрактную службу
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На портале государственных услуг появилась функция записи на контрактную службу в ВС РФ. Об этом сообщил глава пункта отбора на службу по контракту в Казани Евгений Токмаков.
Подать заявление на портале могут россияне в возрасте от 18 до 60 лет, даже не имеющие образования, не проходившие ранее срочной службы. Контракт можно заключить онлайн.
В 2022 году службу по контракту в российской армии выбрали более 2000 жителей республики.
На данный момент подано уже более 1000 заявлений на службу по контракту.