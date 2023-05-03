Защита "казанского стрелка" Ильназа Галявиева просит отменить ему пожизненный срок

Неожиданный поворот: защита "казанского стрелка" Галявиева попросила отменить ему пожизненный срок
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Адвокат Руслан Нуриахметов, который представляет интересы "казанского стрелка" Ильназа Галявиева, попросил отменить ему пожизненный приговор, который ранее вынесли в суде.
Об этом сообщает Inkazan со ссылкой на подтверждение данного факта в Верховном суде РТ.
Защита напавшего на казанскую гимназию просит направить уголовное дело на новое рассмотрение, к тому же одна из потерпевших не согласилась с размером компенсации и тоже обратилась с жалобой в суд.
Приговор Ильназу вынесли 13 апреля. Его приговорили к пожизненному сроку. Напомним, в результате вооруженного нападения на гимназию № 175, в которой ранее учился сам Галявиев, погибли семеро детей и двое взрослых. Пострадали более 23 человек, потерпевшими признаны около 600 человек.