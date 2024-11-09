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Необычные жильцы в историческом объекте Казани

Не упустите шанс своими глазами увидеть этот ат...

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Наша обычная вечерняя прогулка стала путешествием во времени и перенесла нас в ХIХ век. Мы стали свидетелями удивительной световой инсталляции в окнах исторического квартала на ул. Профосоюзная/Рахматуллина.

Молодые мужчины в классических костюмах и боливарах на голове, девушки в пышных платьях и с элегантными прическами... Объект в центре Казани входит в комплекс зданий Дворянского собрания. В разное время в гостинице останавливались Александр Пушкин, Мария Волконская, Федор Шаляпин, Александр Гумбольдт и другие известные люди.


Как здорово ненадолго остановиться и погрузиться в историю! Не упустите шанс своими глазами увидеть этот атмосферный перформанс.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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