Наша обычная вечерняя прогулка стала путешествием во времени и перенесла нас в ХIХ век. Мы стали свидетелями удивительной световой инсталляции в окнах исторического квартала на ул. Профосоюзная/Рахматуллина.

Молодые мужчины в классических костюмах и боливарах на голове, девушки в пышных платьях и с элегантными прическами... Объект в центре Казани входит в комплекс зданий Дворянского собрания. В разное время в гостинице останавливались Александр Пушкин, Мария Волконская, Федор Шаляпин, Александр Гумбольдт и другие известные люди.



Как здорово ненадолго остановиться и погрузиться в историю! Не упустите шанс своими глазами увидеть этот атмосферный перформанс.