Новости Казани
· Полина Модестова

Необходимо сохранять бдительность: в Казани задержали подозреваемого в краже из садового домика

В Казани сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже из садового домика
Необходимо сохранять бдительность: в Казани задержали подозреваемого в краже из садового домика

pixabay

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Подозреваемого в краже из садового домика задержали сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Дербышки». Предварительно удалось установить, что 45-летний житель Казани оказался причастен к хищению имущества из дачного домика, который еще только строится.

В отделе полиции по факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Потерпевший рассказал, что неизвестные разбили окно и похитили электроинструменты. Сумма ущерба была оценена в девять тысяч рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы, прибывшие на место происшествия, прибыли на место преступления и провели осмотр, изъяв необходимые улики. После был установлен подозреваемый. Его задержали по месту проживания. Свою вину он полностью признал.

Сотрудники полиции напомнили владельцам дачных участок, что необходимо сохранять бдительность и внимательно относиться к сохранности своего имущества, чтобы избежать краж из садовых домиков.

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