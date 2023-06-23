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· Полина Модестова

Необходимо снижать зависимость от зарубежных материалов: Мишустин рассказал о планах по развитию производства Ту-214

Мишустин заявил о направленных 41,8 млрд рублей на развитие производства Ту-214
Необходимо снижать зависимость от зарубежных материалов: Мишустин рассказал о планах по развитию производства Ту-214

pixabay

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Премьер-министр России Михаил Мишустин 22 июня заявил, что на производство пассажирского самолета Ту-214 будет направлено 41,8 млрд рублей. Он также отметил, что выпуск данного самолет является крайне важным проектом. Деньги будут направлены из Фонда национального благосостояния.

Михаил Мишустин указал также, что России необходимо снижать зависимость от зарубежных материалов и комплектующих в авиационной отрасли и расширять линейку отечественных самолетов. Премьер-министр отметил, что компаниям в России необходимы современные лайнеры для транспортировки грузов и пассажиров.

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