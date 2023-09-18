Необходимо проявить интеллект и сноровку: в Казани пройдет «Кросс корпораций»

В Казани в лесопарке «Лебяжье» 22 сентября пройдет «Кросс корпораций»

Около ста команд может присоединиться к «Кроссу корпораций», который пройдет в лесопарке «Лебяжье» в эту пятницу, 22 сентября. Участие в забеге уже подтвердили 67 организаций. Прием заявок продолжится до завтра.

Руководитель Исполкома Рустем Гафаров отметил, что, помимо поддержания тренда здорового образа жизни, такие забеги выступают командообразующим инструментом.

Глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов рассказал, что в лесопарке «Лебяжье» будет подготовлена дистанция на 3 км с 14 препятствиями различной сложности. Участникам необходимо будет не только проявить свои спортивные навыки в забеге, но и интеллект и сноровку.

Победит команда, которой удастся быстрее других преодолеть дистанцию. Награждение будет проходить к нескольких категориях. Участие в мероприятии бесплатное.