Необходимо качественно изменить подготовку: ректор КФУ выступить за возвращение к специалитету

Ректор КФУ призвал вернуться к специалитету в вузах на юридическом факультете

Ректор КФУ Ленар Сафин считает, что юридические кадры необходимо готовить по программе специалитета, о чем он заявил на II Казанском международном юридическом форуме.

С его слов, в России на сегодняшний день существует около 500 юридических высших учебных заведений, среди которых как классический, так и специализированные университеты. С филиалами же это еще примерно тысяча. В год же выпускается около 300 тысяч юристов, когда в Советском Союзе было 30 юридических вузов и выпускали 20 тысяч студентов в год.

По мнению ректора необходимо качественно изменить подготовку юридических кадров и вернуться к советской системе - специалитету. Он рассказал, что на сегодняшний день обсуждается и идея об обязательном экзамене по математике для поступающих на юрфак, так как это повысит качество юридической подготовки, считает Сафин.