Нельзя сказать о потере уверенности: Рахимов объяснил низкую результативность «Рубина»

Главный тренер ФК Казани Рашид Рахимов объяснил низкую результативность «Рубина»

ФК Казани «Рубин» в этом сезоне за 12 прошедших матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и кубке страны зыбил 12 мячей и попустил 22 гола. Лучшим бомбардиром на данный момент является форвард Джоэль Фамейе, который забил четыре гола. Еще нападающий, Мирлинда Даку, забил уже дважды. При этом, стоит отметить, что футболисты Казани достаточно часто не реализуют опасные моменты.

Как заявил Рашид Рахимов, низкую результативной команды сложно объяснить. Тренер отмечает, что он заостряет на этом внимание во время тренировок. Также, с его слов, на данный момент нельзя сказать о потере уверенности у нападающих.

Главный тренер заявил, что, если на тренировках есть агрессия в действиях и наглость, это может перерасти в игру. В тренировочном процессе, с его слов, постоянно идут эти замечания.

Напомним, что в Казани накануне прошел матч, в котором сразились «Рубин» и «Ростов» - победу одержали гости.