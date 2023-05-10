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Нелюди: под Казанью вандалы осквернили памятник воинам, павшим в Великой Отечественной войне

Под Казанью вандалы осквернили памятник воинам, павшим в Великой Отечественной войне
Нелюди: под Казанью вандалы осквернили памятник воинам, павшим в Великой Отечественной войне

Фото: открытые источники

Минувшей ночью, сразу после Дня Победы, в селе Раифа в Зеленодольском районе РТ, в 40 километрах от Казани неизвестные вандалы осквернили памятник воинам, павшим в период Великой Отечественной войны, пишет "БО".

По словам очевидца, он видел молодого парня, который рушил обелиск, а потому побежал в сторону леса. Он успел свалить красную звезду и расшвырять венки, которые были возложены к памятнику в честь 9 мая.

По словам главы Зеленодольского района РТ Михаила Афанасьева, он взял под личный контроль данный инцидент.

Обелиск не пострадал, полиция ищет тех, кто может стоять за актом вандализма.

"...будут наказаны в соответствии с законом. Инцидент взят под особый личный контроль!" — отметил Афанасьев.

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