Некоторые автомобилисты Казани могут не найти свой припаркованный автомобиль: мэрия объявила облаву с отправкой на штрафстоянку

Власти Казани предупредили автомобилистов о том, что мешающие уборке снега транспортные средства будут вывезиться на штрафстоянку.

Об этом решении оповестили сегодня, 13 декабря, в рамках "делового понедельника" в мэрии столицы Татарстана.

"Обращаюсь еще раз к казанцам. Не надо оставлять машины под знаками, мы будем прорабатывать этот вопрос с Госавтоинспекцией, будем вывозить автомобили", - проинформировал глава исполкома Рустем Гафаров.

Стоит отметить, что речь идет о тем автомобилях, которые были припаркованы в зоне действия запрещающих остановку и парковку транспортных средств знаков.