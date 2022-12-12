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Некоторые автомобилисты Казани могут не найти свой припаркованный автомобиль: мэрия объявила облаву с отправкой на штрафстоянку

Некоторые автомобилисты Казани могут не найти свой припаркованный автомобиль: мэрия объявила облаву с отправкой на штрафстоянку

Фото: syktyvkar.1istochnik.ru

Власти Казани предупредили автомобилистов о том, что мешающие уборке снега транспортные средства будут вывезиться на штрафстоянку.
Об этом решении оповестили сегодня, 13 декабря, в рамках "делового понедельника" в мэрии столицы Татарстана.

"Обращаюсь еще раз к казанцам. Не надо оставлять машины под знаками, мы будем прорабатывать этот вопрос с Госавтоинспекцией, будем вывозить автомобили", - проинформировал глава исполкома Рустем Гафаров.

Стоит отметить, что речь идет о тем автомобилях, которые были припаркованы в зоне действия запрещающих остановку и парковку транспортных средств знаков.

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