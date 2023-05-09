Новости Казани
· Алина Алмакаева

Нейросеть уже создаёт кино: В Татарстане сняли фильм при помощи искусственного интеллекта

В Татарстане нейросеть создала фильм о Героях Советского Союза
Нейросеть уже создаёт кино: В Татарстане сняли фильм при помощи искусственного интеллекта

Hr

По инициативе премьер-министра Татарстана Лейлы Фазлеевой инициативная группа молодых людей при помощи нейросети создали короткометражный фильм «Лица Героев». Его приурочили ко Дню Победы.

Однако искусственный интеллект создал не весь фильм, а его концовку. Он сгенерировал галерею портретов Героев Советского Союза из Татарстана. При помощи искусственного интеллекта зрители могут увидеть 180 защитников Отечества за 6 минут.

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