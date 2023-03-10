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Нейросеть нарисовала города Республики Татарстан в далеком 2073 году - вы только посмотрите на это

Нейросеть показала, как будут выглядеть города Татарстана в 2073 году
Нейросеть нарисовала города Республики Татарстан в далеком 2073 году - вы только посмотрите на это

Фото: открытые источники

"КП-Казань" публикует результаты творчества нейросети Midjourney на тему будущего Татарстана. Нейросеть показала, как будут выглядеть татарстанские города ровно через половину столетия - в 2073 году.

Три крупнейших города республики, по прогнозам нейросети, будут выглядеть достаточно футуристично.

Казань станет более восточной, а местами начнет и вовсе напоминать Венецию.

Челны станут выглядеть свободнее, жилой застройки станет меньше.

А Нижнекамск нейросеть изобразила в зимнем варианте.

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