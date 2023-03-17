Неизвестный мужчина в Казани изнасиловал 60-летнюю пенсионерку, с которой познакомился на мусорке

В Казани неизвестный мужчина изнасиловал 60-летнюю пенсионерку после знакомства на мусорке

В Казани неизвестный мужчина изнасиловал 60-летнюю пенсионерку, сообщает "Татарстан-24".

Все случилось в подъезде дома на улице Светлой. У мусорки пожилая женщина познакомилась с 30-летним мужчиной.

Завязался разговор, женщина пригласила нового знакомого зайти к ней в гости. Однако в подъезде он набросился на пенсионерку и изнасиловал ее.

Сейчас пострадавшая госпитализирована, полицейские ищут преступника.