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Неизвестный мужчина в Казани изнасиловал 60-летнюю пенсионерку, с которой познакомился на мусорке

В Казани неизвестный мужчина изнасиловал 60-летнюю пенсионерку после знакомства на мусорке
Неизвестный мужчина в Казани изнасиловал 60-летнюю пенсионерку, с которой познакомился на мусорке

Фото: открытые источники

В Казани неизвестный мужчина изнасиловал 60-летнюю пенсионерку, сообщает "Татарстан-24".
Все случилось в подъезде дома на улице Светлой. У мусорки пожилая женщина познакомилась с 30-летним мужчиной.

Завязался разговор, женщина пригласила нового знакомого зайти к ней в гости. Однако в подъезде он набросился на пенсионерку и изнасиловал ее.

Сейчас пострадавшая госпитализирована, полицейские ищут преступника.

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