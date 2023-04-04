В Казани неизвестный лихач снес забор детсада и скрылся

В столице Татарстана неизвестный автолихач снес забор детского садика № 374 и скрылся с места происшествия. О ДТП информирует пресс-служба мэрии Казани.

Сообщается, что все случилось на улице Ботанической.

Пострадавших в результате инцидента нет. Ограждение детсада уже восстановили. А сейчас ищут и того, кто совершил наезд на ограду. Мэрия просит очевидцев откликнуться и сообщить в ГИБДД или в исполком о том, кто мог совершить аварию.