"Неизвестный автохам подрезал и скрылся": в Казани троллейбус влетел в металлический забор - водителя доставили в больницу

В Казани накануне на пересечении улиц Шаляпина и Павлюхина троллейбус врезался в забор. В результате водителя госпитализировали. Об этом сообщает МУП "Метроэлектротранс".

По предварительным данным, троллейбус подрезал автомобиль — для того чтобы уйти от столкновения, водитель вырулил в сторону забора.

Среди пассажиров троллейбуса пострадавших нет. Травму получил только водитель — его на скорой помощи отвезли в больницу.