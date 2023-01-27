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"Неизвестный автохам подрезал и скрылся": в Казани троллейбус влетел в металлический забор - водителя доставили в больницу

"Неизвестный автохам подрезал и скрылся": в Казани троллейбус влетел в металлический забор - водителя доставили в больницу

Фото: МУП "Метроэлектротранс"

В Казани накануне на пересечении улиц Шаляпина и Павлюхина троллейбус врезался в забор. В результате водителя госпитализировали. Об этом сообщает МУП "Метроэлектротранс".

По предварительным данным, троллейбус подрезал автомобиль — для того чтобы уйти от столкновения, водитель вырулил в сторону забора.

Среди пассажиров троллейбуса пострадавших нет. Травму получил только водитель — его на скорой помощи отвезли в больницу.

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